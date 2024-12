Evander, ex-Vasco e alvo do Flamengo, deseja voltar ao Brasil: ‘Aberto para propostas’

“É o que eles querem (venda). Não querem me emprestar, só com venda mesmo. Ainda tenho dois anos de contrato lá, então é esperar e ver o que vai acontecer. (Clube) preferido não. Acho que vou aonde as pessoas me querem. Estou aberto para escutar as propostas”, revelou.

Além disso, Evander pediu desculpas aos torcedores pela goleada por 5 a 0 sofrida para o Vancouver Whitecap e criticou abertamente os donos do clube ao dizer que eles “não cumprem com a palavra”.

Negociação com o Flamengo e carinho pelo Vasco

Com dois anos de contrato pela frente, Evander ainda não recebeu propostas, porém relembrou a negociação com o Flamengo, no fim de 2023. Na época, ele defendia o Midtjylland, da Dinamarca. Ele também falou sobre o carinho pelo Vasco, clube que o revelou.

“Aconteceu. Teve interesse, perguntaram do preço. Não andou por causa do preço, por ser muito alto. Aconteceu sim. Eles entraram em contato direto com o clube”, explicou.