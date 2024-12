Dudu cancela presença em homenagem que receberia do Palmeiras e da torcida organizada

A parte final da história de dez anos de Dudu com o Palmeiras ganhou mais um capítulo turbulento. Ou melhor, perdeu um capítulo, já que o atacante cancelou a participação em homenagens que receberia do clube e da torcida organizada Mancha Verde. Dudu aproveita as férias com sua família nos Estados Unidos e não voltará ao Brasil para os eventos. Estava programada uma homenagem na Academia de Futebol, na qual o ídolo do clube pousaria para fotos juntos com os troféus que conquistou em sua passagem, que foi cancelada por vontade do jogador.

Já com a organizada estava prevista uma festa que reuniria outros ídolos, como o ex-goleiro Marcos. Vale lembrar que a Mancha Verde possui uma grande rivalidade com a Máfia Azul, torcida do Cruzeiro, que deve ser o novo clube de Dudu.