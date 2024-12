Dois nomes do Chivas são vítimas de assalto a mão armada

De acordo com as informações de testemunhas que viram o momento do ocorrido, os assaltantes abordaram as vítimas já com armas em punho. Desse modo, eles saíram rapidamente do carro roubado antes dos bandidos empreenderem fuga.

Nas redes sociais, o secretário geral de governo em Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, se pronunciou sobre o caso. Segundo a autoridade, a rápida ação policial, mesmo sem uma denúncia formal imediata do roubo, foi determinante para a localização do veículo.

Apesar da recuperação do carro, Rodrigo frisou que as operações continuam para encontrar os responsáveis pelo crime, já que o carro estava sem ninguém dentro quando de sua localização.