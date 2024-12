Di María marca duas vezes, Benfica vence Nacional e reassume vice-liderança do Português

O Benfica voltou a vencer no Campeonato Português. Na tarde desta quinta-feira (19), os Encarnados bateram o Nacional, da Ilha da Madeira, por 2 a 0, em partida válida pela 8ª rodada do torneio. Di María foi quem anotou os dois gols do confronto, na segunda etapa.

Com o resultado, as Águias subiram na tabela e voltaram para a segunda colocação, com 35 pontos, a um do líder Sporting. O Nacional segue na 15ª colocação, com 12 pontos, próximo da zona de rebaixamento. A partida fez com que todas as equipes da liga ficassem com o mesmo números de jogos disputados.