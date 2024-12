David Luiz deseja continuar no Flamengo em 2025

O zagueiro David Luiz, do Flamengo, deseja continuar no Flamengo em 2025. No entanto, a definição do defensor no clube ficará a cargo do diretor José Boto, que chega ao Rio no dia 28 de dezembro. O experiente zagueiro, que já trabalhou com o executivo português no Benfica, tem contrato até 31 de dezembro. A informação é do jornalista Venê Casagrande.