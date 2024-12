Crise! Everton Cebolinha e Isa excluem contas em rede social após briga com ameaça

Everton Cebolinha, do Flamengo, e Isa Ranieri estão passando por nova crise no casamento. Desta vez, porém, o desentendimento do casal ganhou contornos alarmantes e chamou atenção de outros moradores do condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A influenciadora chegou a deixar a mansão para buscar refúgio na casa de uma amiga até que o atacante rubro-negro se acalmasse.

“Ficaram bem assustados com o barraco [os vizinhos que ouviram tudo]. O Everton quebrou um monte de coisas, totalmente transtornado. A Isa saiu de casa e se escondeu na casa de uma amiga, mas ele descobriu. Aí ele foi atrás dela, com ameaças”, revelou uma fonte próxima do casal ao jornal Extra.

Viagem e redes sociais

Assustada com a postura do marido, Isa ficou relutante em retornar à mansão do casal e permaneceu com a amiga até os ânimos se acalmarem. O atacante do Flamengo pediu desculpas no dia seguinte junto à proposta de um fim de semana em Angra dos Reis.

As brigas tornaram-se recorrentes, e o casal enfrenta idas e vindas desde 2022. Um dos principais motivos, ainda de acordo com relatos, é o ciúme excessivo de Cebolinha – que chegou a quebrar o celular da influenciadora uma semana depois da reconciliação por incômodo com comentários nas redes sociais. Por isso, os dois decidiram excluir seus respectivos perfis no Instagram.