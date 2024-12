Corinthians prioriza sistema defensivo para reforçar em 2025

Timão busca um zagueiro canhoto para o elenco do ano que vem, já que único defensor com as características deve deixar o clube / Crédito: Jogada 10

O Corinthians já definiu qual será sua prioridade nesta janela de transferência. Projetando um mercado mais tímido do que em 2024, o Timão deseja dar uma atenção especial para à zaga. O setor é visto como prioritário pelo clube na busca por reforços no mercado da bola. Aliás, o Alvinegro deseja um defensor canhoto para reforçar a posição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Isso porque os zagueiros à disposição do Corinthians são André Ramalho, Cacá, Félix Torres e Gustavo Henrique. Todos eles são destros. A comissão técnica de Ramón Díaz avalia que essa carência no elenco atrapalhou a utilização do esquema com três zagueiros em 2024. Assim, a busca por um defensor com essa característica será mais intensa nesta janela de transferência.