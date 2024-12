Chelsea goleia e fecha a fase de pontos corridos da Liga Conferência em 1º

Em casa, Londrinos arrasam o Shamrock, da Irlanda, por 5 a 1. Fecham com campanha 100% e com vantagens nas oitavas / Crédito: Jogada 10

Para surpresa de ninguém, o Chelsea goleou o Shamrock Rovers, da Irlanda, e encerrou a sua campanha na fase de pontos corridos da Liga Conferência com campanha 100% e classificado em primeiro lugar. O jogo desta quinta-feira, 19/12, foi na casa dos Blues, Stamford Bridge, e o Chelsea arrasou: 5 a 1, com total destaque para Marc Guiu, autor de três gols. Dewsbury-Hall e Cucurella completaram. Os irlandeses descontaram com Poom. O Chelsea chega assim aos 18 pontos em seis rodadas e espera o seu adversário, que sairá da repescagem (9º ao 24º lugares). O Shamrock, com 11 pontos, terminou em 10º lugar e terá de disputar a repescagem para tentar um lugar nas oitavas.

Após martelar no ataque, o Chelsea saiu na frente com um gol inusitado, aos 22. Após lançamento, o volante Burns tentou atrasar para o goleiro Pohl, mas não viu onde o arqueiro estava posicionado. Assim, Marc Guiu, com o gol vazio, apareceu para cabecear e fazer 1 a 0 para o time da casa. Mas, pouco depois, aos 26, a surpresa. Após escanteio da direita, a bola sobrou para Poom, que chutou a gol. A bola bateu na zaga e enganou o goleiro Jorgensen. Euforia para os torcedores do Shamrock, que foram até o Stamford Bridge e pareciam não acreditar com o empate.