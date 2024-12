Ceará é investigado por emissão de notas fiscais falsas no valor de R$ 45 milhões

Presidente do clube, João Paulo Silva está sendo investigado por formação de quadrilha, apropriação indébita e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Ceará investiga o Ceará Sporting Clube por suspeita de emitir mais de R$ 45 milhões em 85 notas fiscais falsas durante o ano de 2023, utilizando o contrato com a então patrocinadora Estrela Bet.

No esquema, as notas eram canceladas em até 72 horas após serem apresentadas a fundos de investimento como garantia para adiantar valores que o clube não tinha direito a receber. As informações são da Folha de S. Paulo.