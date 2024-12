Casa de apostas ‘fura’ o Atlético e anuncia patrocínio histórico

Acordo com 'casa de apostas exclusiva' representa recorde do Atlético e vira o quarto maior patrocínio do Brasil em 2025 / Crédito: Jogada 10

O Atlético tem um novo patrocinador. A casa de apostas H2Bet, de São Paulo, ocupará o principal espaço da camisa alvinegra em 2025, com um valor histórico para o clube. O acordo prevê o pagamento anual de R$ 60 milhões, além de bônus por metas alcançadas em campo. Com esse contrato, afinal, o Atlético se torna o quarto clube com o maior patrocínio máster do Brasil, ficando atrás apenas de Flamengo (PixBet), Corinthians (Esportes da Sorte) e Palmeiras (Crefisa).

Embora o Atlético ainda não tenha confirmado oficialmente, um vídeo circulou nas redes sociais na última quarta-feira. Nele, o CEO do Grupo H2 Club, Ueltom Lima Gomes, comentou sobre o novo patrocínio. Esta será, aliás, a primeira vez que a empresa realiza um grande investimento em um clube de futebol.