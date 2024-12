Brasileirão: Globo fatura valor astronômico com cotas comerciais

Globo vendeu 14 cotas de publicidade referentes as transmissões do jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

A Globo fechou a venda de 14 cotas de publicidade referente às transmissões dos jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O valor recebido pela comercialização dos espaços comerciais dos torneios nacionais foi de R$ 2,5 bilhões. Na TV aberta, a Globo esgotou as cotas e fez um acerto com oito patrocinadores. Itaú, Fiat, Amazon, Ambev, Vivo, Betnacional, Natura e Perdigão pagaram, cada um, R$ 269,9 milhões pelo espaço. Enquanto isso, no SporTV, canal de TV fechado, Jeep, Bradesco, Ambev e Novibet patrocinarão as transmissões, com cada empresa pagando R$ 83 milhões.

