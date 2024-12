Bayern de Munique x RB Leipzig: onde assistir, escalações e arbitragem

A última rodada do Campeonato Alemão antes do recesso de final de ano começa nesta sexta-feira (20). Bayern e RB Leipzig se enfrentam às 16h30 (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, na partida de abertura da 15ª rodada da Bundesliga.

A boa notícia, confirmada por Vincent Kompany, é que o atacante Harry Kane está de volta após se recuperar de uma lesão na coxa direita, que o deixou de fora durante quatro jogos. No entanto, o técnico não garantiu a titularidade do camisa 9.

Como chega o RB Leipzig

Por outro lado, o RB Leipzig tenta encerrar sua participação na Bundesliga antes do recesso de final de ano na vice-liderança. Para isso, a equipe precisa vencer o Bayern fora de casa e torcer por tropeços do Eintracht Frankfurt, 3º colocado, e do vice-líder Bayer Leverkusen. No momento, o RB Leipzig está na 5ª posição, com 27 pontos. Além disso, a equipe vem de uma vitória importante sobre o Eintracht Frankfurt, em confronto direto na parte de cima da tabela.

Porém, assim como o Bayern, o RB Leipzig enfrenta uma série de desfalques para esta rodada da Bundesliga. Isto porque os zagueiros Castello Lukeba e David Raum, os meias Amadou Haidara, Forzan Assan Ouedraogo e Eljif Elmas, e os atacantes Xavi Simons e Yussuf Poulsen, estão entregues ao departamento médico.

Por fim, a boa notícia fica por conta do retorno do volante Arthur Vermeeren, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Eintracht Frankfurt na rodada passada.