Após ano mágico, Botafogo elege novo presidente nesta quinta-feira

Disputa será entre Vinicius Assumpção e Joao Paulo Magalhaes Lins, que terá o apoio do atual mandatário Durcésio Mello / Crédito: Marcelo Caitano

Após um ano mágico com as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, o Botafogo ainda terá mais compromisso pela frente em 2024. Nesta quinta-feira (19). O Alvinegro define, em General Severiano, quem será o novo presidente do clube associativo para os próximos quatro anos (de janeiro de 2025 a dezembro de 2028). A disputa será entre Vinícius Assumpção João Paulo Magalhaes Lins. A votação acontece de forma híbrida, a partir das 9h (de Brasília) e apenas os sócios terão acesso à plataforma online para votar ou ir até a sede. O encerramento do pleito está marcado para 20h (de Brasília). Dessa forma, cerca de 1300 sócios estão aptos a participar do processo.

Vale lembrar que Durcésio Mello esteve no cargo desde 2021 e foi responsável pela venda da SAF ao empresário John Textor. O novo mandatário focará no clube social e esportes olímpicos, mesmo com a parcela de 10% do futebol. Além disso, pertencem ao clube projetos sociais, novo Museu do Botafogo e gestão de receitas para o setor estrutural. Candidatos e apoio de Durcésio O presidente Durcésio Mello está à frente do clube desde o início de 2021 e comandou a venda da SAF, quando o futebol foi adquirido por John Textor. Agora, o eleito terá responsabilidades com clube social e esportes olímpicos. Além disso, o associativo ainda tem uma parcela de 10% do futebol. Atualmente, o clube conta com 13 modalidades esportivas, incluindo o basquete e o remo, que é uma obrigação estatutária. A eleição terá duas chapas nesta quinta-feira (19). De um lado a “Orgulho Alvinegro”, com Vinícius Assumpção como presidente e Tom Meirelles como vice. Eles propõem preservar e ampliar a boa relação com a SAF, realizar projetos nos esportes olímpicos e manter o profissionalismo e transparência.

Do outro, está a chapa “Os Escolhidos”, que tem João Paulo Magalhães Lins para a presidência e André Silva como vice. Assim, os integrantes deste grupo querem aumentar as fontes de receitas do clube social e construir uma nova área de convívio dentro do clube. João foi dono do Boavista e é sócio da Big Ball, empresa criada em 2004 para gestão de futebol. João Paulo, de 52 anos, é empresário e foi dono do Boavista. Ele é sócio da Big Ball, empresa criada em 2004 para gestão de futebol junto com o irmão José Luca, e herdeiro do banqueiro José Luiz Magalhães Lins. Por fim, Durcésio Mello rompeu com com Vinícius Assumpção no meio do ano politicamente e apoia a chapa de João Paulo, assim como o ex-presidente Carlos Augusto Montenegro.