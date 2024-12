António Oliveira é o plano B do Atlético para assumir em 2025

Clube mineiro prioriza a negociação com Luís Castro, mas caso não obtenha sucesso, vai em busca do ex-Corinthians

O Atlético busca um técnico para a próxima temporada. Além de conversar com Luís Castro, ex-Botafogo, a diretoria já considera um possível plano B: Antonio Oliveira, que está sem clube desde que deixou o Corinthians no meio da temporada atual.

Antonio Oliveira é um dos nomes mencionados pelo CIGA (Centro de Inteligência do Galo) como opção para assumir o time em 2024. No entanto, as conversas continuam em estágio inicial, já que o foco principal do Atlético é Luís Castro.