Zagueiro do Palmeiras recebe proposta do Athletico

O ano de 2024 culminou na queda do Athletico-PR para a Série B do Brasileirão, então o clube está reestruturando o elenco para o início da temporada. Assim, o Furacão já contratou Maurício Barbieri para o comando da equipe e agora fez proposta por Kaiky Naves, zagueiro do Palmeiras. O Rubro-Negro propôs, a princípio, um contrato de empréstimo e aguarda uma resposta. Aos 22 anos, o atleta tem vínculo com o Palmeiras até o fim de 2028. A informação foi divulgada por Vincenzo Dalicani, do portal Trétis.

Naves, que conquistou vários títulos nas divisões de base do Palmeiras, estreou no time profissional em 2021 e ganhou mais oportunidades com o técnico Abel Ferreira entre 2023 e 2024. Nesta temporada, o zagueiro disputou 15 jogos, sendo 12 como titular.