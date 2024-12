Veja como o mundo da bola reagiu a Vini Jr melhor do mundo pela Fifa

Vini Jr. recebeu, nesta terça-feira (17), o prêmio de melhor jogador da FIFA. A premiação ocorreu no Catar, onde o atacante está com o Real Madrid para a disputa da Copa Continental, que será nesta quarta-feira, contra o Pachuca, do México. Rodri, que ficou em segundo lugar, não foi ao evento.

Aliás, o mundo do futebol, especialmente jogadores brasileiros, ficou bastante feliz com a premiação concedida a Vinícius Jr. Assim, eles parabenizaram o craque nas redes sociais, com textos, vídeos e mensagens de apoio ao atleta do Real Madrid.