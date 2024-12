Vasco divulga campanha com objetivo de aumentar quadro de sócios

Vasco agradece torcida pelo apoio em 2024 e lança uma carta aberta, com descontos e novidades no programa de sócio-torcedor

O Vasco lançou, na noite desta terça-feira (17), a campanha “Sou Vascaíno”, que tem como objetivo aumentar a adesão ao quadro de sócios do clube. Com isso, mostrou uma carta aberta ao torcedor, com um vídeo de divulgação repleto de imagens de torcedores celebrando o amor pelo Cruz-Maltino.

Além disso, o clube carioca agradeceu aos torcedores por todo o apoio em 2024 e afirmou que quer retribuir com descontos na assinatura de sócios-torcedores. As mensalidades para 2025, portanto, terão o mesmo preço da atual temporada, sem qualquer reajuste.

O foco será a renovação dos mais de 60 mil sócios do atual quadro, assim como aumentar a base do programa. Cabe salientar que o retorno do meio-campista Philippe Coutinho potencializou esses números, que eram de 45 mil adimplentes no início do ano.

Com a nova campanha, o Cruz-Maltino oferece 10% de desconto na adesão, 30% de promoção na compra de camisas oficiais e outras vantagens. Dentre elas, descontos em cinemas e aplicativos parceiros.