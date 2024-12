Tottenham x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Tottenham e Manchester United jogam, nesta quinta-feira, 19/12, a partida que fecha as quartas de final da Copa da Liga Inglesa, a terceira em importância no país. O jogo será às 17h (de Brasília) no Tottenham Stadium,em Londres. O vencedor deste jogo se junta a Liverpool Newcastle e Arsenal, que venceram seus jogos nesta quarta-feira. O sorteio para os jogos da fase semifinal ocorrerá logo após o fim deste duelo em Londres.

O Tottenham, em casa, tem leve favoritismo. Assim, busca seguir vivo na luta pelo seu quinto título na competição. O time venceu em 1970/71, 1972/73, 1998/99 e 2007/08. Já o Manchester United ganhou esta competição seis vezes: 1991/92, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2016/17 e 2022/23.