Soteldo em 2025: Santos, Grêmio ou Cruzeiro?

O venezuelano Yeferson Soteldo está com seu futuro indefinido no futebol brasileiro. Afinal, o jogador está emprestado pelo Santos ao Grêmio, que possui o direito de compra do atacante. Porém, o Tricolor ainda não demonstrou interesse, já que o valor de cerca de R$ 30 milhões não agrada o clube.

Assim, o Peixe espera uma definição do time Gaúcho para poder pensar no futuro do atleta. Caso não fique no Rio Grande do Sul, a permanência na Vila Belmiro pode depender do futuro técnico Alvinegro. Mas tudo indica a preferência do clube pela venda.