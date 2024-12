São Paulo aprova previsão orçamentária de 2025 com superávit de R$ 44,8 milhões

O São Paulo, por meio de seu Conselho Deliberativo, votou, nesta terça-feira (17), o orçamento referente à temporada de 2025. Com a criação do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela Galápagos e aprovado pelo Conselho para recuperar o clube financeiramente, a obrigatoriedade de superávit passa a ser uma regra.

Em razão do plano, a diretoria tricolor prevê um superávit de R$ 44,8 milhões. Afinal, a receita calculada ficou em R$ 859,9 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 815,1 milhões. De acordo com as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os balanços serão obrigatórios para o público após a abertura do Fundo no mercado que já capta valores.