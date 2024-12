Santos acerta renovações de Willian Bigode e Aderlan

O Santos teve dois novos contratos publicados no BID da CBF no início da noite da noite desta quarta-feira (18). O Peixe renovou os vínculos do atacante Willian Bigode e do lateral-direito Aderlan, que se encerravam no final de 2024, até dezembro de 2025.

No caso de Bigode, houve uma ativação de um gatilho que estava em seu contrato anterior. Havia cláusula que determinava que se o atacante participasse de mais de 60% dos jogos da temporada, teria seu vínculo renovado automaticamente. Outra também se referia ao acesso do Santos à Série A, que aconteceu.