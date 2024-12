Rodrygo celebra volta ao Real Madrid após lesões: ‘Me sinto melhor’

Atacante marca o segundo gol no título do Intercontinental sobre o Pachuca, do México, nesta quarta-feira, no Qatar / Crédito: Jogada 10

Depois de três lesões musculares, Rodrygo destacou o retorno pelo Real Madrid após conquista do Intercontinental sobre o Pachuca (MEX), nesta quarta-feira, no Estádio Lusail, no Qatar. O meia-atacante marcou um golaço e é o segundo seguido depois do tempo que ficou fora dos jogos do clube merengue.

"Agora eu estou me sentindo bem, sem lesão. Foi um pouco difícil pelas lesões que eu tive, eu fiquei um mês fora, foi difícil, mas agora me sinto melhor fisicamente", afirmou o atacante em entrevista à transmissão oficial da partida.