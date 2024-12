Pulgar, do Flamengo, é chamado para depor sobre casa ligada a bicheiro

Chileno Pulgar, do Flamengo, foi convocado para prestar depoimento sobre o aluguel da casa do bicheiro Bernardo Bello, foragido da Justiça

O volante Eric Pulgar, do Flamengo, deve ser ouvido como testemunha do processo envolvendo o bicheiro Bernardo Bello, investigado por lavagem de dinheiro. O pedido ocorreu através do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio (Gaeco/MPRJ) e teve como motivação o fato do chileno ter residido na casa alugada pelo contraventor. A informação é de Vera Araújo, do ‘O Globo’.

De acordo com a investigação, o imóvel não poderia ser alugado ou vendido, pois a Justiça decretou o sequestro judicial da propriedade, adquirida por meio de recursos oriundos de atividades criminosas, como o jogo do bicho e a exploração de máquinas caça-níqueis. Porém, o chileno acabou acertando o aluguel da casa com Tamara Harouche Garcia. Ex-mulher de Bernardo e filha do também contraventor Waldemir Paes Garcia, conhecido como Maninho, morto em 2014, ela também está sendo investigada no caso.