PSG vence Monaco e amplia vantagem na liderança do Francês

Segue o líder do Campeonato Francês. O PSG venceu o Monaco por 4 a 2, fora de casa, na partida de abertura da 16ª rodada e disparou na liderança da Ligue 1. Doué abriu o placar para o time visitante, Ben Seghir empatou em cobrança de pênalti, Embolo virou o jogo para o Monaco, mas Dembélé marcou duas vezes, e Gonçalo Ramos completou o triunfo do time de Paris no Stade Louis II.

No entanto, outro lance ganhou destaque na vitória do PSG. O goleiro Donnarumma precisou levar pontos no lado direito do rosto, após receber um pisão na cara do lateral-direito Singo, do Monaco, que acabou sendo punido com um cartão amarelo. O lance aconteceu logo no início da partida, por volta dos 18 minutos. Singo recebeu bom lançamento pela direita e disparou na direção do gol. Donnarumma foi rápido, saiu na bola e conseguiu travar o chute. Porém, foi atingido no rosto pela sola do adversário.