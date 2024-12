Presidente do Vitória revela interesse em Lelê, atacante do Fluminense

Fábio Mota, mandatário do Leão da Barra, admitiu que atleta era sua primeira opção antes da operação no joelho direito no primeiro semestre

O Fluminense se aproxima do acerto com o goleiro Lucas Arcanjo , do Vitória, no valor de R$ 6 milhões. Assim, o clube carioca está disposto a envolver jogadores do seu elenco. Diante disso, o presidente do Leão da Barra, Fábio Mota, participou do podcast Arena Rubro-Negro e citou que tem interesse no atacante Lelê.

Por um outro lado, um dos problemas para o avanço da transação foi a grave lesão que o atacante sofreu na última temporada. Ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, em abril, e passou por uma cirurgia. Desde então, segue em recuperação e ainda não voltou aos gramados.