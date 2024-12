Presidente do Flamengo comenta sobre contratações e aponta mudanças no elenco por conta de calendário

Bap afirmou que, por conta da temporada com mais de 80 jogos, o clube deve pensar em redimensionar o numéro de atletas para 2025. / Crédito: Jogada 10

Novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, tomou posse nesta quarta-feira (18), na Gávea. Na sua coletiva com a imprensa, o novo mandatário comentou sobre a busca por reforços para a próxima temporada. Bap acredita que a janela em que a eleição foi marcada é justamente a mais aquecida do mercado do futebol brasileiro. Com isso, o Flamengo foi prejudicado com negociações que já foram iniciadas, mas na prática não poderiam ser concretizadas.

Você faz a eleição no dia 9 e toma posse no dia 18. Essa janela no futebol brasileiro é a mais importante. Não que você não vá conversar, mas é mais ou menos uma corrida que começou e a gente vai largar dos boxes. Então você pode até conversar, mas você não tem a caneta para fechar com um atleta, é um desafio", ressaltou.

Para a montagem do elenco, a nova diretoria pensa muito na questão do calendário cheio, por conta do Super Mundial de Clubes. Se avançar até todas as finais, serão 85 partidas do Rubro-Negro na temporada. Bap afirmou que o clube deve redimensionar a quantidade de jogadores e monitoramento dos atletas. “Na prática, nós temos conversado sobre a avaliação do elenco, sobre o planejamento para o ano que vem, as carências que nós temos no elenco A gente vai jogar 85 jogos no ano que vem, se tudo der certo. Se a gente quer ganhar tudo, a gente vai redimensionar o número de atletas, a minutagem deles. Esse planejamento é determinante ao longo do ano, para você ver o tamanho do seu elenco, o perfil de atletas que você pode ter. Nós temos um bom elenco, que precisa de reforços pontuais”, destacou. Titulares de saída? No próximo ano, jogadores que são destaques, como Arrascaeta e Bruno Henrique, ficarão a um ano do término de seus contratos. Apesar de serem nomes que podem receber sondagens ao longo da temporada, o presidente não acredita na saída dos jogadores, por conta realidade vivida pelo clube e pelo futebol brasileiro nos últimos anos.