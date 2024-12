Nacional x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

Encarnados podem aproveitar jogo atrasado para assumir vice-liderança do campeonato e ficar a um ponto do líder Sporting

Nacional e Benfica entram em campo na tarde desta quinta-feira (19), às 14h, horário de Brasília, na Ilha da Madeira, em partida atrasada da 8ª rodada do Campeonato Português. Na época, a partida foi adiada por conta de um nevoeiro em Funchal. As equipes querem a vitória no jogo que tem a menos por conta de objetivos diferentes na tabela.

Os Encarnados querem voltar para a vice-liderança e retornar à cola do líder Sporting. No momento, o Benfica está na terceira posição, com 32 pontos, dois atrás do Porto e quatro do clube da capital. Já os donos da casa querem se afastar da zona de rebaixamento. O Nacional ocupa a 14ª colocação, com 12 pontos, apenas um acima do Boavista, que abre a área da degola.