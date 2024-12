Monaco nega qualquer interesse de Dmitry Rybolovlev em adquirir SAF do Vasco

Recentemente, em entrevista ao o canal “Fanático Vascaíno”, o presidente trouxe atualizações sobre o tema e citou cinco interessados em contatos com o clube para adquirir as ações da SAF. Sendo assim, três deles assinaram um NDA – Non-Disclosure Agreement (Acordo de Confidencialidade).

Nomes como os do grego Evangelos Marinakis e do italiano Andrea Radrizzani surgiram como potenciais compradores. Além disso, foi ventilado que Dmitry Rybolovlev, dono do Monaco, também teria interesse no Cruz-Maltino. Entretanto, o clube francês negou qualquer intenção de efetuar o negócio.