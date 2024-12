Mais um? Ronaldo Fenômeno faz revelação sobre plano com a esposa

“Estou pressionando ela. Todas as amigas dela estão grávidas ou tendo filho e ela está ficando para trás”, relatou o ex-jogador, em entrevista ao ‘Mais Você’.

Atualmente, o Fenômeno tem os filhos Ronald Nazário, do casamento com Milene Domingues; Alexander Lima, filho com Michele Umezu; e Maria Sofia e Maria Alice, frutos do relacionamento com Bia Antony.

Relação de Celina com os filhos de Ronaldo

Ao lado do marido, Celina fez elogios aos enteados e revelou considerá-los como filhos.