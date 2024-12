Luis Enrique comenta lesão de Donnarumma: ‘Futebol é esporte de contato’

Goleiro do PSG leva 10 pontos no rosto após lance com Singo, do Monaco, mas técnico destaca que não houve intenção de machucar / Crédito: Jogada 10

O técnico do PSG, Luis Enrique, comentou sobre a grave lesão sofrida por Donnarumma durante o jogo contra o Monaco, na abertura da 16ª rodada do Campeonato Francês. O goleiro precisou levar 10 pontos no lado direito do rosto, após receber um pisão na cara do lateral-direito Wilfried Singo, do Monaco, que acabou sendo punido com um cartão amarelo. Apesar da gravidade, o treinador concordou com a decisão da arbitragem. “Foi uma lesão feia e difícil de ver, mas não houve intenção de machucar. Nunca critico a arbitragem porque o futebol é um esporte de contato”, disse Luis Enrique na coletiva de imprensa após a partida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O lance aconteceu logo no início da partida, por volta dos 18 minutos. Singo recebeu bom lançamento pela direita e disparou na direção do gol. Donnarumma foi rápido, saiu na bola e conseguiu travar o chute. Porém, foi atingido no rosto pela sola do adversário.