Liverpool elimina Southampton e está na semi da Copa da Liga Inglesa

Com mistão, Reds, mesmo na casa do rival (que é lanterna no Inglês) faz 2 a 1 e avança à semifinal da competição / Crédito: Jogada 10

Atual campeão da Copa da Liga Inglesa e o maior vencedor desta competição na história, o Liverpool segue vivo na luta por mais um caneco nesta que é a terceira competição em importância no país. Nesta quarta-feira (18/12), o time, escalado com mistão, foi até Southampton enfrentar o time da casa no St. Mary’s Stadium, pelas quartas de final. E venceu: 2 a 1. Darwin Núñez e Elliott marcaram. Archer descontou. O Liverpool mandou no primeiro tempo, quando fez dois gols. Mas quando o rival marcou seu tento, passou a dar trabalho e vendeu caro a derrota. Assim, o Liverpool avança à semifinal da competição e busca o 11º título. O time venceu a Copa da Liga Inglesa nos seguintes anos: 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1994/95, 2000/01, 2002/03, 2011/12, 2021/22 e 2023/24. Arsenal (que fez 3 a 2 no Crystal Palace) e Newcastle (3 a 1 no Brentford) também jogaram nesta quarta-feira e avançaram. Nesta quinta, jogam Tottenham x Manchester United em disputa pela última vaga à fase semifinal. Vale destacar: o sorteio dos jogos das semis rolam logo após a partida desta quinta-feira.

Liverpool em vantagem Mesmo fora de casa, o Liverpool era favorito. Afinal, no Campeonato Inglês, o time é líder com 36 pontos em 15 jogos, enquanto o Southampton é lanterna com 5 pontos e caminhando para o rebaixamento.