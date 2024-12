Jordana desbloqueia ‘nova era’ após fim de casamento com Allan, do Flamengo

Influencer tem mergulhado profundamente em projetos profissionais depois do divórcio com o volante rubro-negro, após seis anos de união

A ‘Nova Era’ de Jordana Holleben está a todo vapor. A nova rainha do marketing nas redes sociais decidiu dar um upgrade no look após o fim de seu casamento com o volante Allan Souza, do Flamengo, e recebeu inúmeros elogios em seu Instagram. Internautas disseram, inclusive, que a influencer está com “um brilho diferente”.

Jordana escolheu a legenda “new era unlocked (nova era desbloqueada)” para anunciar seu novo visual. A influencer optou por fios mais loiros e mais cumpridos para acompanhá-la neste recomeço e contou com auxílio do cabelereiro Mario Henrique – um dos mais badalados de São Paulo, com quase 1 milhão de seguidores. O profissional conta com clientes famosas no meio digital, como Romana Novais (esposa do DJ Alok) e Andressa Suita (mulher de Gusttavo Lima).