Ídolo do Athletic Bilbao, espanhol recebe oferta milionária do Botafogo

Muniain está no San Lorenzo desde a metade deste ano. Campeão da Libertadores o seduzirá?

Muniain tem contrato com o San Lorenzo até dezembro de 2025. Porém, segundo a “TyC Sports”, há uma cláusula que permite uma rescisão unilateral sem os custos das janelas de transferências. Este gatilho permite, portanto, com que o jogador basco deixe o Nuevo Gasómetro, de graça, a partir de janeiro.

A ESPN da Argentina informa, nesta quarta-feira (18), que o Botafogo oferece um contrato milionário ao meia-atacante Muniain, do San Lorenzo. O espanhol é um dos maiores ídolos recentes do Athletic Bilbao (leia mais abaixo).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Formado na base do próprio Athletic Bilbao, Muniain tem mais de 500 partidas pelo clube do País Basco. Por lá, em 15 temporadas, marcou 76 gols e conquistou três títulos. Duas Supercopas da Espanha (2015 e 2021) e uma Copa do Rei (2024).