Galvão Bueno está próximo de acordo com emissora de TV Aberta para 2025

Após fechar acordo com a Amazon Prime para o próximo Brasileirão, narrador avança em tratativas sem exclusividade com canal aberto / Crédito: Jogada 10

Uma das vozes mais icônicas da história do esporte brasileiro pode estar de casa nova – ou velha – a partir de 2025. Galvão Bueno, empresariado por sua filha, Letícia Galvão, tem avançado nas tratativas para retornar à Band no próximo ano em canal aberto. A estreia do narrador em transmissões de Fórmula 1 na televisão ocorreu justamente na emissora, em 1980. De acordo com jornalista Flávio Ricco, a empresária Letícia Galvão se reuniu com a alta cúpula da Band na manhã da última terça-feira (17) para alinhar detalhes do acordo. As conversas, ao que tudo indica, estão avançando de forma positiva para o retorno triunfal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em novembro, Galvão Bueno acertou com a Amazon Prime para narrar jogos do Campeonato Brasileiro de 2025. O locutor assumirá, portanto, o comando da equipe de transmissão durante a competição e estará à frente do marketing de atualização das 38 partidas exclusivas do streaming.

TV Aberta O contrato com a Amazon Prime ou os projetos com canal do Youtube estão alinhados a outro objetivo de Galvão Bueno para 2025. O narrador e sua equipe pretendem manter a ampla exposição de seu nome e voz e, por isso, buscam acordo com emissora de canal aberto. A equipe de Galvão chegou a contactar o SBT junto à Band, mas não obtiveram retorno da emissora da família Abravanel. A Bandeirantes seguiu por outro caminho e recebeu a proposta de projeto, sem formato divulgado, com receptividade e as conversas estão avançando para um desfecho positivo. Caso o retorno se confirme, Galvão Bueno voltará à Band após 43 anos, mas, desta vez, sem exclusividade.