Gabriel Jesus admite ter ficado comovido com interesse do Palmeiras: ‘Mexeu um pouco’

Atacante marcou um hat-trick na vitória do Arsenal e comentou sondagem feita pelo clube paulista há alguns meses / Crédito: Jogada 10

Gabriel Jesus teve um dia especial na tarde desta quarta-feira (18). O atacante brasileiro marcou um hat-trick, que classificou o Arsenal na Copa da Liga Inglesa, na vitória dos Gunners por 3 a 2 em cima do Crystal Palace. Após a partida, o atacante falou sobre a sondagem que recebeu do Palmeiras, há alguns meses. “As especulações mexem um pouco por ser Palmeiras, mas obviamente todos no clube sabem meu carinho e amor pelo Palmeiras. Hoje sou atleta do Arsenal, tenho que vestir e respeitar a camisa. Quem sabe um dia, já deixei bem claro em todas as vezes que falo é que meu desejo é voltar um dia para o Palmeiras. Meu foco hoje é total aqui”, pontuou, em entrevista à ESPN.

No mês de setembro, a diretoria do Verdão entrou em contato com o Arsenal para averiguar se havia possibilidade de repatriar o atacante. O clube londrino descartou qualquer possibilidade de negociar o brasileiro neste momento e o assunto foi dado como encerrado no Palmeiras.