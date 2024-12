Fluminense mantém otimismo e tem reunião com o Tottenham por Richarlison

O Fluminense segue na busca por reforços para qualificar seu elenco visando a temporada 2005. Com isso, um dos grandes sonhos é repatriar Richarlison, que atualmente defende as cores do Tottenham, da Inglaterra, e teve uma passagem pelo clube carioca entre 2016 e 2017. O clube, então, tem uma reunião, nesta quinta-feira (19) para entender a posição dos Spurs. A informação é do portal “ge”.

Diante deste cenário, o clube quer repatriar um nome que tem identificação com a torcida e aposta no desejo do atleta em voltar a defender a Seleção como um dos trunfos para convencê-lo. Afinal, não tem tido espaço no clube inglês e a reta final das Eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2026 se aproxima.