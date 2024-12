Fluminense envia proposta oficial por volante do Palmeiras

Tricolor está interessado em Zé Rafael, que é um nome importante no elenco de Abel Ferreira, mas perdeu espaço por causa de lesões

A posição de volante é um dos pedidos do técnico Mano Menezes, que quer qualificar o setor e ter mais opções para a intensa temporada que terá pela frente. Assim, o clube busca um jogador versátil, que possa exercer diferentes funções no setor, seja na marcação ou mais à frente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No momento, existem duas possibilidades de negócio entre os clubes. Seja ela uma transação direta ou troca entre os atletas. Além disso, o Tricolor também tem interesse em Gabriel Menino, que também faz parte do elenco do técnico Abel Ferreira.