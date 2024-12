Fluminense e Palmeiras discutem possível troca entre Martinelli e Gabriel Menino

Além do interesse em Zé Rafael, Tricolor debate possível transação entre os dois jogadores com o Alviverde para a temporada 2025

Com o fim da temporada, o mercado do futebol brasileiro começa a esquentar. Diante disso, Fluminense e Palmeiras discutem uma possível troca envolvendo dois atletas. Tratam-se dos volantes Martinelli e Gabriel Menino. Contudo, a negociação ainda está na fase inicial, segundo informações do portal “ge”.

Além de Menino, o Tricolor também tem interesse em outro jogador do elenco alviverde: Zé Rafael. Assim, existe a possibilidade de uma transferência simples ou uma negociação envolvendo troca de jogadores. Os clubes terão outras conversas para definir o modelo de negócio.