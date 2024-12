Fluminense detalha venda de ingressos para o Super Mundial de 2025

Venda de ingressos para todas as fases da competição terá início nesta quinta-feira, e os sócios do Tricolor terão prioridade neste início

Dessa forma, os torcedores poderão efetuar a compra no site FIFA.com/tickets , com a divisão em dois lotes, e utilizar cartão de crédito internacional.

O Fluminense disputa, na próxima temporada, o novo Super Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, entre junho e julho de 2025. Com isso, o clube detalhou que a venda de ingressos para os setores destinados à torcida do Tricolor começa nesta quinta-feira (19).

A venda do primeiro lote terá início do meio-dia de quinta-feira (19) até o meio-dia de segunda-feira (23). Ela será exclusiva para sócios do Tricolor, que poderão comprar até quatro ingressos por jogo utilizando o código que será enviado por e-mail pelo clube.