Filipe Luís tenta convencer Richarlison a defender o Flamengo

O Flamengo teve um intermediador de peso na tentativa de contratar Richarlison, do Tottenham. De acordo com a “ESPN”, o técnico Filipe Luís, que atuou junto com o atacante pela Seleção Brasileira, ligou para o jogador na tentativa de convencê-lo a atuar no Rubro-Negro.

Em busca de um jogador para substituir Gabigol, que vai deixar o clube carioca no dia 31 de dezembro, Richarlison entrou no radar do Flamengo, que topava pagar até 20 milhões de euros, ou seja, algo em torno de R$ 130 milhões pela contratação do brasileiro.