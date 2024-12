Fernandão será homenageado nos 18 anos do Mundial do Internacional

O Inter e a EstrelaBet lançam uma estátua realista colecionável exclusiva do eterno artilheiro da camisa 9. O item de colecionador, desenvolvido em detalhes pela Memorabília do Esporte, retrata Fernandão em um momento marcante de comemoração de gol, vestindo o uniforme alusivo ao que foi usado na conquista do mundo. Há 18 anos, em 17 de dezembro de 2006, o Internacional se sagrava campeão mundial de clubes pela primeira vez em sua grandiosa história. O gol solitário de Adriano gabiru contra o Barcelona coroou uma temporada espetacular para o time Colorado, que teve Fernandão como seu principal destaque dentro dos campos. Deste modo, quase duas décadas depois, o ídolo da torcida gaúcha recebe mais uma homenagem especial.

O Inter vai homenagear o ex-atacante Fernandão nos 18 anos da conquista do Mundial de Clubes. O ídolo colorado vai ganhar uma estátua realista e exclusiva, além de item colecionável para a torcida que poderá adquirí-lo por R$ 2.006. Assim, a ação é uma parceria entre o clube, Memorabília do Esporte e a EstrelaBet, patrocinadora do Internacional desde 2022.

Detalhes da estátua produzida pelo Internacional e parceiros

A estátua é produzida em resina polystone, pintada à mão e com escala 1/6, a estátua tem cerca de 27 centímetros de altura. Apenas 500 unidades estarão disponíveis, cada uma acompanhada de um certificado de autenticidade. Os fãs terão todos os detalhes da homenagem ao ídolo em uma live do Inter (https://www.instagram.com/scinternacional/) no dia 17 de dezembro. As peças podem ser adquiridas no site da Memorabília do Esporte (https://memorabiliadoesporte.com.br/fernandao).

“Fernandão é um dos maiores ídolos da história do Internacional e o legado que ele deixou para o clube é algo que ficará na eternidade. Poder proporcionar essa ação é uma forma de homenageá-lo e de trazer para a memória do torcedor momentos de alegria”, afirma Renan Cavalcanti, CMO da EstrelaBet, patrocinadora do Internacional desde 2022.

“Ídolo dentro e fora de campo, Fernandão merece todas as homenagens. Agora, Inter e EstrelaBet se unem para eternizar ainda mais na memória dos torcedores os grandes feitos do eterno capitão. Muito mais do que uma peça decorativa, a estátua tem o objetivo de emocionar os colorados nesta época tão significativa para todos nós”, destaca Lucas Butier, Gerente de Negócios do clube.