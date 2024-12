Facundo Torres desembarca no Brasil fazer exames no Palmeiras

Atacante assinou contrato na última segunda-feira (16) e será o primeiro reforço do Verdão para a próxima temporada / Crédito: Jogada 10

Primeiro reforço do Palmeiras para 2025, o atacante Facundo Torres chegou ao Brasil no começo da tarde de quarta-feira (18). O uruguaio, de 24 anos, realizará exames médicos no Verdão e depois deve ter seu anúncio oficial. O vínculo deve ter a duração de cinco temporadas. Facundo assinou os termos do contrato com o Palmeiras ainda na última segunda-feira, de forma virtual, em uma transferências de US$ 12 milhões fixos (cerca de R$ 73 milhões na cotação atual) e valores em bônus, mas de números ainda não revelados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Palmeiras já tinha se acertado com o Orlando City. No entanto, o Cruz Azul, do México, tentou atravessar o negócio. Entretanto, o Verdão conseguiu seduzir Facundo Torres na reta final, muito por conta de um papo do atleta com Anderson Barros, diretor de futebol do time paulista.