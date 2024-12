Ex-companheiro de Messi e Maradona passa por mudança radical

Depois de pendurar as chuteiras, Roberto Abbondazieri fugiu de todos os holofotes e caráter de fama que o futebol pode proporcionar. Ainda mais se estivermos falando de alguém que tem um feito único na história do esporte. Isso porque ele foi a única figura que atuou com Mario Kempes, Diego Maradona e Lionel Messi, três dos maiores números do futebol argentino em todos os tempos.

“Com o Kempes joguei uma partida, um clássico do Rosário, um amistoso de verão de 1995, e compartilhei vários treinos. Ele tinha mais de 40 anos, lógico. Vencemos por 1 a 0, e o Mário fez o gol. Foi incrível aquela noite… desde ouvi-lo quando criança no rádio até jogar com ele, com um campeão mundial. Kempes estava em campo! Eu tive muita sorte. E sim, joguei com os três… mesmo que tenha sido por pouco tempo. Aquele com quem eu gostaria de curtir um pouco mais era Messi. Quando ele chegou, em 2005, já era uma estrela, e dividi a seleção com ele por três anos… E depois continuei jogando porque Messi sempre me levava em todos os passeios que faziam com os amigos dele e do Ronaldinho”, relatou em entrevista recente ao diário argentino ‘La Nación’.