Ex-Bayern e PSG assina com clube da MLS

Eric Maxim Choupo-Moting, aos 35 anos, terá sua primeira experiência fora do futebol europeu. Isto porque o atacante ex-Bayern e PSG assinou contrato com o New York Red Bulls, da MLS, liga norte-americana, válido por duas temporadas, com a opção de renovação por mais uma.

Choupo-Moting estava sem clube desde o fim da última temporada, quando o atacante camaronês encerrou sua passagem pelo Bayern, onde marcou 38 gols em 122 partidas. Ele não disputa uma partida oficial há mais de sete meses, desde o dia 8 de maio.