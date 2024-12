Ednaldo Rodrigues vai demitir Rodrigo Paiva na CBF, diz jornalista

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai passar por alterações na diretoria no início do ano que vem. De acordo com o jornalista Juca Kfouri, o presidente Ednaldo Rodrigues vai demitir o diretor de Comunicação, Rodrigo Paiva. Dessa forma, o dirigente será desligado da entidade assim que ele voltar de férias, no dia 8 de janeiro.

Paiva já assessorou Ronaldo Fenômeno quando ele ainda era jogador. E, agora, o dirigente se envolveu na campanha dele para a presidência da CBF. Fenômeno ‘briga’ contra Ednaldo Rodrigues para assumir o comando na entidade.