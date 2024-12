Marta é alvo do Corinthians: clube e jogadora abrem negociações no mercado da bola

Rainha do futebol, Marta está na mira do Corinthians para a próxima temporada. O clube iniciou conversas para tentar negociar com a jogadora do Orlando Pride, dos Estados Unidos. Iris Sesso, diretora do futebol feminino, disse que fará o que puder para contar com a atleta.

“A Marta é um sonho de todos. Quem não quer ter uma Marta no time? Eu sei que ela é super corinthiana e, o que eu puder fazer para trazê-la, com certeza eu vou fazer. Tivemos algumas conversas, porém, não é um processo simples. Ela é o Pelé do futebol feminino. Conversas, sim, mas não é fácil trazer uma atleta do porte da Marta”, disse Iris Sesso ao Poropopod.