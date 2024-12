Conversas com Renato Gaúcho não avançam, e Vasco segue na busca por um treinador

O Vasco não conseguiu chegar a um acordo com o técnico Renato Gaúcho, que deixou o Grêmio recentemente, para a próxima temporada. Afinal, ambas as partes não chegaram a um acordo quanto às bases salariais, e o clube voltará ao mercado na busca por outros nomes. A informação é do portal “ge”.

Ao longo dos últimos dias, as duas partes conversaram: staff do comandante e a cúpula da diretoria cruz-maltina, encabeçada pelo presidente Pedrinho. No entanto, a pedida salarial estava acima do que o clube queria oferecer no momento.