Conheça todos os campeões da Copa Intercontinental

Maior campeão da competição, Real Madrid conquistou o nono título nesta quarta-feira ao vencer o Pachuca, do México

O Real Madrid conquistou o nono título da Copa Intercontinental nesta quarta-feira (18). O clube espanhol venceu por 3 a 0 o Pachuca, do México, com gols de Mbappé, Rodrygo e Vini Jr. É a 12ª vez seguida que um europeu vence o torneio.

Assim, o clube espanhol segue como a equipe que mais vezes venceu a competição. Aliás, nos últimos 11 anos, esse é o sexto título: 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 e 2024. Assim, neste período, o clube espanhol ultrapassou o Milan, que aparece como segundo maior campeão com quatro conquistas. As outras três conquistas do clube espanhol foram em 1960, 1998 e 2002.