Com gol e assistência de Vini Jr, Real Madrid vence Pachuca e é campeão Intercontinental

Sob o comando de Vini Jr, em seu primeiro jogo após ganhar o prêmio de melhor do mundo em 2024 pela Fifa, o Real Madrid sagrou-se, nesta quarta-feira, 18/12, o título da Copa Intercontinental (antigo Mundial de Clubes) de 2024 ao vencer o Pachuca por 2 a 0, diante de 67.249 presentes no Estádio Lusail, no Qatar. O brasileiro, muito aplaudido a cada vez que tocava na bola, fez bela partida e uma jogada sensacional para o gol de Mbappé, no primeiro tempo. Na etapa final, Rodrygo fez uma pintura de gol, ampliando para 2 a 0. No fim, Vini Jr deixou o dele, de pênalti: 3 a 0. Enfim, um show brazuca na final.

O Real Madrid conquistou o seu nono caneco mundial, já que venceu em 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022. Vale lembrar que, com este título no comando do Real, Carlo Ancelotti chega aos 15 e se torna o treinador com mais conquistas pelo clube. O Pachuca tentava o seu primeiro título na competição.