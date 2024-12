Com a presença de Zico, Bap toma posse como presidente do Flamengo

Empresário assumirá gestão do clube no dia 1º de janeiro de 2025 e mandato vai até 31 de dezembro de 2027

Desse modo, o novo mandato de Bap começará em 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro de 2027. Ídolos do Flamengo, como Zico e Raul Plasmann, além de ex-presidentes do Rubro-Negro, marcaram presença. BAP agradeceu a presença de todos e também o apoio dos sócios.

O novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, foi empossado nesta quarta-feira (18) em evento realizado na Gávea. Além disso, 14 vice-presidentes da sua gestão também tomaram posse. Ele assumirá o clube no lugar de Rodolfo Landim.

“Agradeço aos amigos que sempre estiveram comigo ao longo desses 12 anos de vida política no clube, ao nosso ídolo maior, o Zico. Obrigado também a quem decidiu olhar para frente e deixar nossas diferenças para trás. Concluímos que as diferenças eram pequenas, considerando o tanto que concordávamos sobre o futuro do Flamengo. Aos sócios que decidiram votar em nos pelo que somos, pelo nosso time, e à torcida, que, por onde passo, sempre tem palavras de apoio e entusiasmo. Essa paixão só cresceu com o tempo”, falou Bap durante sua posse.

Para chegar à eleição no Flamengo, Bap venceu o candidato da situação, Rodrigo Dunshee, com 1.731 votos contra 1.166 votos do concorrente. O presidente eleito já iniciou a transição do cargo com Rodolfo Landim, que deixará o Flamengo após seis anos à frente do clube. Ele assumiu em 2019.

Confira as vice-presidências do Flamengo:

Claudio Pracownick: VP de Finanças